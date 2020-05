Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Wetter in Osttirol bleibt wechselhaft © Fuchs Jürgen, Kleine Zeitung

Bei einem Mix aus Sonne und Wolken ist es heute, Samstag, eher freundlich bei Temperaturen von 14 bis 18 Grad am Nachmittag. In Osttirol liegen wir weiterhin nur am Rand eines Tiefdruckgebietes über Osteuropa in einer nördlichen Strömung. Diese führt weiterhin nicht allzu warme Luft zu uns. Dabei ziehen auch einige Wolkenfelder mit und speziell über den Bergen bilden sich ab dem Nachmittag auch ein paar dickere Quellwolken aus.