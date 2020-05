Facebook

Katharina Hradecky © KK/Privat

Die Beherbergungs-Branche in Osttirol wagt heute den Start in die Sommersaison. Die Touristiker sind mit einem noch nie da gewesenen Saisonstart konfrontiert. Es heißt Hygienemaßnahmen beachten und Abstand halten. Die Hoteliers, die heute die Pforten ihrer Häuser öffnen, freuen sich auf einen Schritt in Richtung Normalität, obgleich dieser wegen den Corona-Maßnahmen nicht einfach ist. Im Hotel Hinteregger in Matrei werden die letzten Vorbereitungen getroffen, um die ersten Gäste nach der Corona-Pause in Empfang zu nehmen. Chefin Katharina Hradecky: „Wir wollten so rasch als möglich wieder aufsperren. Wir sind ein Familienbetrieb und daher ist eine Öffnung vom Personalstand her leichter möglich als bei anderen Betrieben in unserer Branche.“