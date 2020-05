Prägraten, Prettau"Dieses Projekt ermöglicht Weitwanderwege"

Facebook

Der „Hoch Tirol Trail“ führt auch an der Clarahütte in Prägraten vorbei © Ruggenthaler

Natur, Berge und Wandern – das boomt schon seit einigen Jahren. Urlauber und auch Einheimische zieht es nach dem meist hektischen Alltag immer mehr in die Berge und vor allem mehrtägige Wandertouren im hochalpinen Gelände freuen sich großer Beliebtheit. Ein wahres Paradies dafür sind und bleiben Süd- und Osttirol. Auch in Prägraten und der Nachbargemeinde Prettau (Ahrntal in Südtirol) ist man sich darüber im Klaren. Zwar gibt es bereits Wanderwege, die diese beiden Regionen miteinander verbinden. „Diese sind aber in die Jahre gekommen und auch in Vergessenheit geraten“, sagt Anton Steiner, Bürgermeister aus Prägraten. Die beiden Gemeinden schlossen sich für das Interregprojekt „Hoch Tirol Trail“ zusammen und wollen dadurch auch die früher sehr aktiven nachbarschaftlichen Beziehungen wieder intensivieren und die Gemeindepartnerschaft verbessern.