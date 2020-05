Facebook

Gernot Walder hofft, dass Osttirol lange coronafrei bleibt © Brunner

Es ist geschafft. Der Virologe Gernot Walder sagte heute, dass in Osttirol kein positiver Coronafall mehr präsent sei. Eine Person befinde sich zwar noch in finaler Abklärung, weise derzeit aber keine positive Infektion auf. Walder: „Hoffen wir, dass dieser Zustand länger anhält. Was wir jetzt hinter uns brachten, war die Gesellenprüfung, die Meisterprüfung kommt wohl im Herbst.“ Insgesamt gab es seit Mitte März 146 positiv getestete Personen. Sechs davon sind in Zusammenhang mit dem Virus verstorben.