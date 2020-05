Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gemeinderat Beschloss unter Bürgermeister Andreas Köll einstimmig Resolution © Ruggenthaler

Wolfsrisse in Matrei gab es bereits im Herbst im Bereich Lottersberg in Matrei. Den Winter über hinterließ der Beutegreifer in Matrei keine Rissspuren. Aber als am 3. Mai ein Wolf seelenruhig durch das Siedlungsgebiet der Tauernkommune schlenderte, forderte Bürgermeister Andreas Köll eine Entnahme des Tieres - möglicherweise vorerst auch nur durch Betäubung, Fang und Aussetzung in durchaus noch vorhandenen, weitgehend menschenleeren europäischen „Wildniszonen“. Wenige Tage darauf, am 8. Mai, tagte der Gemeinderat von Matrei. Und in dieser Sitzung wurde einstimmig eine Resolution beschlossen: Der Matreier Gemeinderat fordert "endlich effektive Maßnahmen zu einem Wolfsmanagement" vom Land Tirol.