In der Nacht auf Mittwoch brannte der Dachstuhl eines Hauses in Thurn. Der Hund machte die Bewohner aufmerksam.

Einsatz für die Feuerwehr in Osttirol © (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL)

In der Nacht auf Mittwoch kam es bei einem Einfamilienhaus in Thurn zu einem Dachstuhlbrand. Die Bewohner befanden sich alleine im Haus und wurden durch ihren Hund auf das Feuer aufmerksam gemacht. Zeitgleich läutete auch ein Nachbar um die Bewohner ebenfalls zu warnen. Beide konnten unverletzt aus dem Haus flüchten. Die Feuerwehren Thurn und Lienz führten in weiterer Folge die Löscharbeiten durch. Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden.