Silian/Arnbach Ruf nach Öffnung der Grenze wird laut

Der Druck auf die Öffnung der Grenze zwischen Ost- und Südtirol wird erhöht © EXPA/GRODER

Die Diskussion einer Grenzöffnung Österreichs zu Italien läuft auf höchster politischer Ebene. Die Außenministerien sind damit befasst und der österreichische Minister Alexander Schallenberg übt sich in Zurückhaltung. Was aber möglich wird: Deutsche Urlauber dürfen nach Durchfahrt durch Tirol ohne anzuhalten, in Italien einreisen. Das wurde am Montag bekannt und löste auf Landesebene ein politisches Beben aus.