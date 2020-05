Facebook

Mit Osttirodler, Bikepark und Streichelzoo gibt es auf der Alm wieder viel zu erleben © KK/Lienzer Bergbahnen

Das Warten hat ein Ende, denn am 29. Mai starten die Lienzer Bergbahnen am Hochstein in die Sommersaison. Bis Mitte Juni immer von Donnerstag bis Sonntag, von 10 bis 17 Uhr und ab 18. Juni wie gewohnt täglich von 09 bis 17 Uhr. Am 20. Juni gehen auch die Liftanlagen am Zettersfeld sowie der Familienpark und die umliegenden Hütten in Betrieb. Änderungen der Öffnungszeiten wegen Covid-19 vorbehalten.