Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zweckdienliche Hinweise zur Ergreifung der Täter sind an die PI Matrei zu richten (Sujetbild) © KLZ/Kanizaj

Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Freitag in Prägraten am Großvenediger. Am Abend kurz vor 22 Uhr rissen bisher unbekannte Täter drei auf Straßenlaternen montierte WLAN-Antennenverstärker herunter. Aufgrund dieser Beschädigung wurden die Verstärker zerstört. Dadurch entstand ein Schaden im dreistelligen Eurobereich.

Zweckdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Matrei in Osttirol (Telefonnummer 059133/7234) erbeten.