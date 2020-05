Ein Überblick Ausflugsziele warten auf Gäste

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Es beruhte wohl auf Gegenseitigkeit: Die Betreiber der heimischen Ausflugsziele harrten ebenso hart der Öffnung, wie die erlebnishungrigen großen und kleinen Osttiroler. Trotz Corona gehen die Einrichtungen nicht viel später in Betrieb, als in der Zeit vor Corona. Und viele freuen sich auf Bewegung und Abenteuer in frischer Luft. Quer durch den Bezirk gibt es ein entsprechendes Angebot, bei dem teilweise auch Sicherheitsvorkehrungen wie das Abstandnehmen gelten. Der Bogen spannt sich von wilden Tieren in über einen Wohlfühlgarten. Ein Hochseilgarten vor imposanter Bergkulisse oder ein antiker Landschaftspark laden ebenso ein, wie viele andere, auch nicht genannte Ausflugsziele. Wer nach Kärnten will, tut dies am besten mit der Kärnten-Card.