Die Modernisierung des Lienzer Bahnhofs geht zügig voran © KK/ÖBB, Brunner Images

Schritt für Schritt gehen die Arbeiten am Bahnhof Lienz voran, bis Ende 2021 soll dann das moderne Mobilitätszentrum fertiggestellt sein. Trotz der Einschränkungen und Herausforderungen durch die Corona-Krise sind die Arbeiten im Zeitplan. Am 29. Mai wird ein erster Meilenstein fertig: Die Park & Ride-Anlage Süd, also südlich der Gleise beim Eisenbahnmuseum, ist dann fertig und benutzbar. 144 Park & Ride Plätze stehen dort dann zur Verfügung. Auch der neue Bahnsteig 4 im Süden des Bahnhofs, der vorrangig der Radverladung dienen wird, ist ab 29. Mai in Betrieb. Durch die unmittelbar angeschlossene Bike & Ride-Anlage wird der südliche Teil zum Herzen der Verknüpfung des Radverkehrs mit der Bahn.