Ein etwa 600 Kilo schweres Jungrind rempelte eine 22-jährige Deutsche um. Der Vorfall ereignete sich auf einem Bauernhof in Virgen in Osttirol. In Neuhaus wurde ein Landwirt von einem Stier umgestoßen.

Der Vorfall ereignete sich auf einem Bauernhof in Virgen in Osttirol © Countrypixel - stock.adobe.com

Eine Frau wurde von einer Kuh verletzt, wie die Polizei bekannt gab. Am Samstag gegen 10.30 Uhr war eine 22-jährige Deutsche gemeinsam mit anderen Personen in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Virgen in Osttirol damit beschäftigt, Rinder auf einen Anhänger zu treiben. Beim Auftreiben von zwei Jungrindern (jeweils etwa 600 kg schwer) scheute plötzlich eines davon und rempelte die 22-Jährige um. Die Frau kam zu Sturz und verletzte sich unbestimmten Grades im Gesicht. Nach der Erstversorgung wurde die Frau von der Rettung ins Krankenhaus Lienz gebracht.