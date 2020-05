Facebook

Der Zirbenkraftplatz © KK/Brunner Images/Philipp Brunner

Dieses Wochenende öffnet das Vitalpinum in Assling wieder die Türen. Damit beginnt heuer für den Garten die 11. Saison. Die Anlage wurde in den vergangenen Jahren stetig erweitert und begeistert mit Barfußpfad, Schaubrennerei, Latschenlift sowie den Erfrischungen der Alpenkräuterdusche und des Arnika-Brunnens. In den drei Zonen Vital, Pflege und Erholung erfahren Gäste viel Wissenswertes zur Herstellung ätherischer Öle sowie zur Wirkung ausgewählter Heilpflanzen und können diese auch selbst an den Sinnesstationen erleben.