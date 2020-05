Schwer verletzt wurde Mittwochnachmittag eine 58-jährige Pkw-Lenkerin in Nikolsdorf. Die Frau kam mit ihrem Fahrzeug von der Straße ab, fuhr in einem angrenzenden Graben rund 50 Meter weiter und prallte gegen eine Betonwand.

Die Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus Lienz eingeliefert © KLZ/Ruggenthaler

Am Montag gegen 14.25 Uhr war eine 58-jährige Österreicherin mit ihrem Pkw auf der Nikolsdorfer Landesstraße von Lengberg kommend in Richtung Nikolsdorf unterwegs. Aus unbekannter Ursache verlor die Frau die Herrschaft über ihr Auto. Dieses kam von der Straße ab. Im Straßengraben fuhr die 58-Jährige rund 50 Meter weiter, bevor der Pkw frontal gegen die Betonwand eines Überganges prallte. Die Lenkerin wurde mit schweren Verletzungen von der Rettung in das Krankenhaus Lienz eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden.