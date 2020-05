Facebook

Beihilfe ist an den jeweilige Lehrvertrag gebunden © APA/HANS PUNZ

Das Land Tirol gewährt Lehrlingen aus einkommensschwächeren Familien eine Ausbildungsbeihilfe in Höhe von 100 Euro pro Monat. Diese Beihilfe ist freilich an den Bestand eines aufrechten Lehrverhältnisses geknüpft. Was viele Lehrlinge nicht wissen und unter Umständen teuer bezahlen: Es geht um den jeweiligen Lehrvertrag und nicht um den Status Lehrling an sich.