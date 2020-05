Facebook

Lienzer Freibad und Tristachersee öffnen am 29. Mai © Brunner Images | Brunner Philipp

Das Warten hat endlich ein Ende: Am 29. Mai 2020 starten das Lienzer Freibad und der Tristachersee in die Sommersaison. "Wir sind bereit", sagt die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik und verspricht "ungetrübten Badespaß". Allerdings müssen Auflagen zur Anzahl der Badbesucher, zu Abstands- und Hygieneregeln beachtet werden. In gewissen Bereichen, wie etwa in den WC-Anlagen, muss eine Nasen-Mundschutzmaske getragen werden. "Der Verleih von Liegestühlen und Sonnenschirmen ist leider nicht möglich", so Blanik. Circa 2000 Besucher dürfen zeitgleich in das Freibad. Der Zugang zum See ist auf maximal 1300 Besucher beschränkt. Die Bürgermeisterin bittet die Bevölkerung, unbedingt die Abstände einzuhalten - auch im Wasser.