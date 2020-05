Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© VVT Tirol

Ab Freitag, den 22. Mai, wird es in den VVT-Regiobussen in Tirol wieder möglich sein, das Öffi-Ticket beim Lenkpersonal zu kaufen. Entsprechende Sicherheitsvorkehrungen schützen sowohl die Lenker als auch die Kunden. Nachdem die vorderen Türen aufgrund des Coronavirus in den letzten Wochen geschlossen blieben und somit aus Sicherheitsgründen keine Öffi-Tickets in den Regiobussen verkauft wurden, geht es ab Freitag im öffentlichen Verkehr in Tirol erneut einen Schritt Richtung Normalität. In den IVB-Fahrzeugen im Stadtgebiet bleibt der Ticketverkauf noch eingestellt, da es im Stadtgebiet eine hohe Dichte an Vorverkaufsstellen und Automaten gibt.