Wir liegen an der Südflanke eines Hochs über Frankreich in einer nördlichen Strömung. Die herangeführten Wolkenfelder lockern nach Süden hin rasch auf, womit die Sonne im Süden Osttirols wiederholt zu sehen sein wird. In den Tauernregionen tummeln sich die meisten und die dichtesten Wolkenfelder. Mitunter kann sich hier vor allem entlang den Bergen auch einmal leichter Regen hinzugesellen. Zum Teil ziemlich windig, nicht nur im Iseltal und im Tauerntal. "Durch den starken Nordwind/Tauernwind fühlt sich die Luft definitiv frischer an als sie es eigentlich ist", meint der Wetterexperte Werner Troger.