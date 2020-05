Fahrten von Ost- und Nordtirolern über Südtirol enden oft an der Grenze. Landtagsabgeordneter Hermann Kuenz rät, lieber ein paar Kilomter mehr über den Felbertauern in Kauf zu nehmen. Neos-Sprecher Domenik Ebner versteht Adressaten der Kritik vonn Mayerl nicht.

Die Vorgänge an der Grenze Arnbach/Winnebach schlagen weiter Wellen. Wer von Nordtirol durch Südtirol durchfährt und nach Osttirol will, um Besuche zu machen, wird an der Staatsgrenze vielfach nicht nach Osttirol durchgelassen. Um die Übertrittsregelung herrscht Wirrwarr. Zuletzt war es der Landtagsabgeordnete Martin Mayerl (ÖVP), der wegen der Grenzübertritte oder Nicht-Übertritte Kriktik übte und von Willkür sprach. Seine Adresse war das Gesundheitsministerium, vom dem er eine klare Regelung forderte. Auf Mayerls Kritik reagiert der Osttiroler Neos-Sprecher Domenik Ebner. "Prinzipiell stimme ich dem Abgeordneten Mayerl bei seiner Kritik an den Grenzöffnungen zu Südtirol ja zu. Es ist schon längst überfällig, dass es für die Osttiroler Bevölkerung eine klare Regelung dahingehend gibt", sagt Ebner.