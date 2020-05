Der Landtagsabgeordnete Martin Mayerl fordert vom Gesundheitsministerium genaue Regelung ein. Die Rechtsauslegung sei in den vergangenen Tagen drei Mal geändert worden.

Keine klare Regelung bei Grenzüberschreitung in Sillian © Kasupovic

Die Auslegung zu Grenzübertritten führte zu einiger Empörung in den sozialen Medien. Osttiroler, die von Nordtirol über Südtirol nach Hause fuhren, bekamen an der Grenze Winnebach/Arnbach Probleme. Grund: Die nicht klare Auslegung der Grenzüberschreitung seit dem Muttertag, wo ein Durchfahren von Osttirolern durch Südtirol nach Nordtirol und umgekehrt für Familienbesuche gestattet war. Landtagsabgeordneter Martin Mayerl kritisiert den Zustand: „In den letzten Tagen hat sich die Rechtsauslegung des Gesundheitsministeriums zu den Grenzkontrollen drei Mal geändert.“ Das grenze an Willkür.