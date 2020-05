Ab 25. Mai hat das Museum Aguntum in Dölsach wieder täglich geöffnet. Das Museumscafé "Taverna Aguntum" wird ab 27. Mai die Besucher kulinarisch verwöhnen.

Aguntum in Dölsach

Das Museum hat ab 25. Mai täglich geöffnet © KK/Aguntum

Als eines der ersten Museen in Osttirol öffnet - der Corona-Krise trotzend - das Museum Aguntum in Dölsach mit seinem angeschlossenen archäologischen Landschaftspark seine Türen. Am 25. Mai ist es soweit. „Wir freuen uns sehr, dass es nun wieder losgehen kann“, sagt Manfred Hainzl, Geschäftsführer von Aguntum.

Auf die Besucher der einzigen Römerstadt Tirols warten die bekannten Highlights: Virtual Reality-Brillen, interaktive Modelle, ein attraktiv gestalteter Rundgang im Freigelände des archäologischen Parks mit Rastplätzen, Aussichtsplattformen oder eine Archäo-Tour, die man kostenlos auf sein eigenes Smartphone herunterladen kann. Außerdem wird heuer die Museumssaison bis Ende Oktober verlängert.