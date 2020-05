Gastro ist hochgefahren „Endlich dürfen wir wieder ins Gasthaus“

Nach dem großen Lockdown nahm heute die Gastronomie wieder ihren Betrieb auf. In Osttirol öffneten bei weitem nicht alle Wirtshäuser. Dort, wo die Tür aufging, freute man sich, wieder Gastgeber zu sein.

Erwin Ganeider vom Gösserbräu stand heute erstmals wieder in der Küche. Er ortet noch Zurückhaltung bei den Gästen © KK/Privat

Es war der Tag Null, heute, für die Gastronomie – nach fast neun Wochen Zwangsschließung. Unter ungewohnten Voraussetzungen – aufgrund von Sicherheitsvorschriften – starteten die Wirte in die „neue Normalität“. Hätte das Personal nicht Masken oder Visiere getragen, man hätte in den Gastgärten in Lienz nicht gemerkt, dass etwas anders ist. Und es ist staunenswert, wie geöffnete Gastronomie das Stadtbild beeinflusst. Wesentlich mehr Menschen flanierten durch die Innenstadt.