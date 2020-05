Facebook

Gernot Walder testete in den vergangenen zwei Monaten tausende Osttiroler © KLZ

Zwei Monate nach dem ersten Nachweis von SARS-CoV2 im Bezirk Lienz sind vergangen. Für den heimischen Virologen Gernot Walder ist beim derzeitigen Stand der Entwicklungen die erste pandemische Welle zu Ende. Insgesamt 151 Personen wurden positiv auf das Coronavirus getestet, 143 von ihnen sind inzwischen genesen, sechs verstorben (zwei am Virus, vier an anderen Grundkrankheiten). Zwei Personen gelten noch als erkrankt. Walder:"Erste statistische Auswertungen zeigen keine signifikante Erhöhung der Sterberate, auch nicht in den Wohn- und Pflegeheimen." Walder stellt fest: "Osttirol hat diese Phase mit einem blauen Auge überstanden, nun ist es Zeit, zur Normalität zurückzukehren und nach vorne zu blicken."