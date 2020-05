Kleine Zeitung +

Backshow auf Sat 1 Osttiroler buhlt um den goldenen Cupcake

In der Show "Das große Backen - Die Profis" stellen sich die besten Konditoren einem Wettstreit. Mit dabei ist auch der Osttiroler Michael Leiter (39). Die Staffel in Sat 1 startet am 17. Juni.