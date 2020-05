Landtag Misstrauen gegen Tilg mittragen

Diese Aufforderung der Osttiroler Neos ergeht an die Osttiroler Landtagsabgeordneten. Misstrauensantrag wird nun doch geschlossen von der Opposition eingebracht.

Oppositionsparteien sprechen Landesrat Tilg das Misstrauen aus, SPÖ schließt sich dem Antrag an © APA/TIROLER LANDTAG/BERGER

Morgen bahnt sich eine heiße Landtagssitzung an. Das Plenum tagt beim Mai-Landtag in voller Besetzung. Und ein Tagesordnungspunkt mit Sprengstoff ist ein Misstrauensantrag gegen Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP). Eingebracht wird dieser von FPÖ, Liste Fritz und den Neos. Auslöser ist das aus ihrer Sicht „völlig verpfuschte Krisenmanagement“ rund um Ischgl. Doch man hat auch alte Rechnungen mit Tilg offen – auch in Osttirol. Darauf weist der Osttiroler Neos-Sprecher Domenik Ebner hin.