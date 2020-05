Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Bildungszentrum in Virgen wird um 1,5 Millionen Euro erweitert und adaptiert © Michaela Ruggenthaler

Das Schulgebäude mit Kindergartenkomplex in Virgen soll attraktiver gestaltet werden. Der Bau aus den 1960-er Jahren, der mehrere Umbauten schon hinter sich hat, entspricht nicht mehr dem heutigen Zeitgeist, obwohl der letzte große Umbau erst vor rund 16 Jahren über die Bühne ging. Noch in dieser Woche verwandelt sich das Bildungszentrum in eine 1,5 Millionen-Euro-Baustelle, gefördert vom Land Tirol. Bürgermeister Dietmar Ruggenthaler: „Die Gemeinde bringt 30 Prozent an Eigenmitteln in Form eines Darlehens ein. Der Rest wird über Förderschienen des Landes aufgebracht.“ Planansicht von Architekt Mariacher für die Erweiterung des Bildungszentrums in Virgen Foto © KK/Mariacher & Partner ZT