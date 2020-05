Messe im Auto Erster Drive In-Gottesdienst in Osttirol

Gemeinschaft erleben – trotz Sicherheitsabstand.Team um Dekan Franz Troyer hatte die Idee für diese Art von Gottesdienst, der am Freitag den 15. Mai am Parkplatz des Zettersfeld-Bahn in Gaimberg stattfindet.

Dekan Franz Troyer zelebriert die "Automesse" © Nicole Kari

Die Idee ist nicht neu: Bereits in Zams in Nordtirol gab es unlängst einen Drive In-Gottesdienst. Und es gibt Berichte aus den USA über Heilige Messen, die die Gläubigen auf einem Parkplatz im Auto mitfeiern. Für Osttirol war es ein Team rund um den Lienzer Dekan Franz Troyer, das die Idee zur Feier eines solchen Drive In-Gottesdienstes am Parkplatz der Zettersfeld Talstation hatte. Mit 15. Mai erfolgen diverse Öffnungen der Corona-Beschränkungen, auch und gerade was Gottesdienste betrifft. Quasi als "Startpunkt" des dann (wenn auch weiterhin unter diversen Restriktionen) wieder möglichen gemeinsamen Gottesdienstfeierns findet am Freitag, 15. Mai, um 20 Uhr der Erste Osttiroler Drive-in-Gottesdienst am Parkplatz der Zettersfeldbahn in Gaimberg statt.Sofort erklärte sich der Gaimberger Bürgermeister Bernhard Webhofer bereit, das Team in seinem Anliegen zu unterstützen.