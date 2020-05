Seit gestern haben unsere Regionalbüros und das Service-Center in Klagenfurt wieder für den Kundenverkehr geöffnet. Kunden wie Mitarbeiter freuen sich.

Der erste Bürotag nach dem Lockdown: Sekretärin Maria Schwaiger begrüßt Kundschaft, die sich freut, dass wir wieder da sind © Ruggenthaler

Wenn wir ehrlich sind, war es für uns so etwas wie ein kleiner Feiertag: Seit gestern haben – nach zwei Monaten der Corona-bedingten Zwangspause – unsere regionalen Geschäftsstellen von Osttirol bis nach Wolfsberg und das Service-Center in Klagenfurt wieder geöffnet. Zwar sind die Stunden von Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr, noch eingeschränkt, aber wir – und vor allem die Mitarbeiterinnen in den Sekretariaten – freuen sich, wieder für ihre Kunden da sein zu können.