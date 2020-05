Corona in Osttirol

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Corona-Fallzahl in Osttirol liegt derzeit bei vier Infizierten © samuel - stock.adobe.com

Die Zahl der positiv Getesteten in Osttirol bleibt gering. Seit Tagen gibt es keine Corona-Neuinfektionen mehr, es bleibt bei derzeit vier Infizierten im Lienzer Talboden. „Derzeit befinden sich vier Personen in Abheilung. Es ist an der Zeit, dass Normalität einzieht, aber es braucht weiterhin Achtsamkeit“, sagt Virologe Gernot Walder.