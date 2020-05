Facebook

Der Soroptimisten Club weiß um die herausfordernde Situation rund um das Besuchsverbot in den Alten- und Pflegeheimen in Österreich Bescheid. "Deshalb freuen wir uns den Bewohnern von Einrichtungen Tablets zur Verfügung stellen zu können", sagt Gianna Pinna vom Club. Die Tablets sollen ihnen ermöglichen, mit ihren Familien in Verbindung zu bleiben, besonders dann, wenn persönliche Kontakte nicht möglich sind. Die Österreichische Union von Soroptimist international und die 58 Soroptimist Clubs beschenken in dieser Krisensituation Alten- und Pflegeheime in den Regionen der Clubs. Der Osttiroler Club spendete sieben Tablets an die Alten- und Pflegeheime in Osttirol.