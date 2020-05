Facebook

© ÖBB/Ritscher

Ab Montag, den 11. Mai 2020 fahren die Regiozüge in Tirol wieder im Vollbetrieb, wie Mobilitätslandesrätin Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe berichtet: „Auch im öffentlichen Verkehr ist durch die Lockerungen der Coronamaßnahmen mit einem weiteren Anstieg der Fahrgäste und damit einem steigenden Bedarf an Kapazitäten zu rechnen.“ Weil viele Pendler und Schüler auf den Schienennahverkehr angewiesen sind, werden die S-Bahnen und REX-Züge ab Montag, mit wenigen Ausnahmen, wieder auf den Normalbetrieb hochgefahren. Der Verkehrsverbund Tirol (VVT) bietet damit gemeinsam mit den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) an Werktagen wieder rund 370 Züge im Tiroler Nahverkehr an. „Das Sitzplatzangebot erhöht sich damit um 21.000 Plätze, das entspricht einer Steigerung um rund 40 Prozent“, so Felipe.