Bezirkshauptmannschaft Lienz © Helmuth Weichselbraun

Im Zuge der schrittweisen Lockerung der Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus wird mit Montag, 11. Mai 2020, auch der Parteienverkehr in den Amtsgebäuden des Landes Tirol und damit auch an der BH Lienz wieder möglich sein. Um das Ansteckungsrisiko weiterhin so gering wie möglich zu halten, trifft die BH Lienz eine Reihe von Sicherheitsvorkehrungen. „Nachdem wir mit 30. April begonnen haben, schrittweise vom Not- in einen neuen Normalbetrieb überzugehen, freut es uns ganz besonders, ab kommendem Montag wieder vor Ort mit den Bürgern in Kontakt treten zu können, um ihnen bei den diversesten Anliegen zur Seite zu stehen“, sagt Bezirkshauptfrau Olga Reisner. Gleichzeitig mahnt sie aber auch zur Vorsicht und bittet die Bürger, einige wesentliche Maßnahmen beim Aufsuchen der BH zu berücksichtigen.