Noch ist die Liegewiese in Lienz leer © Hartweger

Der Saisonstart für die Freibäder steht vor der Tür und fühlt sich für viele der Osttiroler Bäderbetreiber wie ein Sprung ins kalte Wasser an. So geht es etwa auch Werner Engel, Betriebsleiter der Lienzer Freizeitanlagen: „Wir wollen gerne am 29. Mai öffnen, haben aber noch keine Ahnung wie die Durchführungsrichtlinien aussehen. Wir sind schon dabei das Freibad in Lienz und auch den Tristacher See betriebsbereit zu machen und hoffen, dass die Vorschriften der Regierung durchführbar sind. Zur Zeit stehen wir noch im Dunkeln.“