Hochdruckgebiet Paul sorgt für sommerliches Wetter in Osttirol. Teilweise sind Werte bis zu 25 Grad möglich. Es ist vermehrt mit Pollenflug zu rechnen.

Wetter in Osttirol

Das schöne Wetter bringt auch eine höhere Pollenbelastung mit sich © Fuchs Jürgen

Am Donnerstag herrscht ganztags strahlend sonniges Wetter. Man sieht kaum eine Wolke am Himmel. Verantwortlich für das schöne Wetter ist das Hochdruckgebiet PAUL mit Zentrum über der Nordsee. Nach einer kalten Nacht mit Morgenfrost wird es tagsüber rasch deutlich wärmer. Die 20-Grad-Marke wird vielerorts erreicht und überschritten. Im Raum Lienz sind am Nachmittag sogar schon Spitzenwerte bis nahe 25 Grad drin.