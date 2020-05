Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Initiiert von der Jungen Generation Osttirol bietet diese seit Beginn der Ausgangsbeschränkung Hilfe für Risikogruppen beim Erledigen von Einkäufen oder Arzt- und Apothekenwegen an.

Die freiwilligen Helfer © KK/Privat

„Wir wollen damit unseren Beitrag zur gemeinsamen Bewältigung der Krise leisten und konnten dadurch beweisen, was gemeinsam möglich ist und wie stark die Menschen zusammenhalten in solchen Zeiten. Wir bewältigen die Krise indem wir füreinander da sind und aufeinander vertrauen und haben gesehen, dass auf unsere Mitglieder Verlass ist. In diesem Sinne möchte ich ihnen auch meinen höchsten Dank aussprechen“, sagt Evelyn Müller, Bezirksvorsitzende der Jungen Generation-Osttirol.