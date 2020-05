Facebook

Im BKH kommt schrittweise die Normalität zurück © Hartweger

Laut Martin Schmidt, Leiter des Einsatz- und Krisenstabes des Bezirkskrankenhauses Lienz, hat sich die Corona-Situation in Osttirol entspannt. Im BKH werden erste Schritte zum Normbetrieb durchgeführt. In den bisherigen COVID-Bereichen wurden als Start der Deeskalationsplanung die Betten für COVID-positive-Patienten, COVID-Verdachtsfälle und COVID-intensivpflichtige Patienten reduziert, ohne dadurch in Versorgungsengpässe zu geraten. "Sollte der Behandlungsbedarf in Form einer möglichen zweiten Welle wieder kurzfristig ansteigen, gewährleistet unsere Eskalationsstrategie jederzeit die Anpassung unserer Versorgungskapazitäten", sagt Primarius Marin Schmidt.