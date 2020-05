Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

In diesem Bereich entsteht eine neue Haltestelle in Abfaltersbach © KK/Brunner Images

Der nächste Schritt zur Modernisierung der Bahninfrastruktur in Osttirol hat Ende April 2020 begonnen. Der Baustart zur Modernisierung der Haltestelle Mittewald/Drau (Gemeinde Anras) und der Neubau der Haltestelle Abfaltersbach knapp einen Kilometer östlich der bestehenden Haltestelle ist erfolgt. Die neue Haltestelle Abfaltersbach ist direkt am Ortskern und an der B100 und verbessert damit die Erreichbarkeit der Züge deutlich. Die Haltestelle wird komplett barrierefrei ausgeführt und mit einer Park & Ride-Anlage mit neun Plätzen sowie einer Bike & Ride-Anlage mit zwölf überdachten Plätzen und fünf Plätzen für Motorräder errichtet.