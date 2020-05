Am 8. Mai erreichten britische Besatzungstruppen Osttirol. Am 10. Mai wehte der „Union Jack“ am Lienzer Rathaus. Es folgten Entnazifizierung und Ernährungssicherung.

Aufräumungsarbeiten am Lienzer Hauptplatz nach den verheerenden US-Bombenangriffen am 19. und 26. April 1945, Aufnahme Mai 1945 © Fotografin: Franziska Baptist; Sammlung Stadtgemeinde Lienz, Abt. Chronik – TAP

Adolf Hitler war tot. Das „Tausendjährige Reich“ versank in Schutt, Asche, Tränen und Blut. In Österreich endete der Zweite Weltkrieg am 8. Mai 1945. Auf das Nazi-Regime folgte die Besatzung der Alliierten. Erste britische Verbände trafen an diesem Tag in Lienz ein – die 8. Argyll und Sutherland Highlanders.