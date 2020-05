Facebook

© Fuchs Juergen

Von Nordwesten her streifen uns dichtere Wolken und ein paar Schauer, welche mit einer schwachen Störung zusammenhängen. Die Sonne zeigt sich nur mehr zwischendurch, und zwar in erster Linie in den südlichen Regionen Osttirols. Hier bleibt es auch die meiste Zeit trocken. "Insbesondere in den nördlichen Landesteilen ist von Norden her übergreifend etwas Regen einzuplanen", meint der Wetterfachmann Werner Troger. Das betrifft beispielsweise das Kalsertal. Die Temperaturen sind wegen der Bewölkung und der vorherrschenden Luftströmung aus Nord bis Ost gedämpft und kommen selbst im Raum Lienz fast nirgends über die 20-Grad-Marke hinaus.