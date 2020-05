Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Zwei junge Matreierinnen entdeckten das Tier am Straßenrand. Es lief vor ihrem Auto her und wurde dabei gefilmt. Bürgermeister fordert sofortige Entnahme des Wolfs, der sich mitten im Siedlungsgebiet aufhielt.

Der Wolf lief vor dem Auto über die Bichler Brücke in Matrei © KK/Raneburger

Lena und Maria Ranacher sowie Franziska Mattersberger aus Matrei waren Sonntag früh von einer Sonnenaufgangs-Bergtour auf dem Heimweg. Es war gegen 8 Uhr. Mit dem Auto waren die drei jungen Damen in Richtung des Weilers Bichl unterwegs. Plötzlich entdeckten sie vor ihnen am Straßenrand bei einer Birke einen Wolf - und das mitten im Siedlungsraum. Rasch hatte Lena Ranacher das Handy zur Hand und filmte den Wolf, wie er vor dem Auto herlief, über die Brücke und dann Richtung Ganz verschwand. Lena Ranacher war vollauf begeistert von dem, was sie vor ihrer Kamera hatte.