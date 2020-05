Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Markus Traussnig

Auf Diebestour gingen die Unbekannte in der Nacht auf den Staatsfeiertag. In Matrei brach die bisher unbekannte Täterschaft in ein Büro des Bau- und Recyclinghofes der Gemeinde und in den Ausschankcontainer eines Imbissstandes ein. In beiden Objekten entfremdete die Täterschaft die dort mittels Kabel gesicherten Registrierkassen. Die Schadenshöhe liegt in einem 4-stelligen Eurobetrag. Zweckdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion 059133/7234 erbeten.