Das Management von HELLA entschied das Ende der Kurzarbeit © KK/HELLA Holding GmbH

Das ist ein Lichtblick in der Osttiroler Wirtschaft. Die mit den HELLA-Mitarbeitern in Österreich seit 30. März vereinbarte COVID-Kurzarbeit konnte vorzeitig beendet werden. Das Unternehmen verzeichnet trotz Pandemie einen ungebrochen guten Auftragseingang aus den wichtigsten Märkten. „Nach der österreichweiten Öffnung unserer Schauräume vor zwei Wochen ist die Beendigung der Kurzarbeit ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Bewältigung der akuten Krise“, zeigt sich Andreas Kraler, geschäftsführender Gesellschafter der HELLA-Gruppe, erfreut.