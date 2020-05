Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

In eingeschränktem Maß und mit Terminvereinbarung öffnet die Bezirkshauptmannschaft in Lienz wieder die Türen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ab 11. Mai ist Parteienverkehr wieder erlaubt, Termin muss vereinbart werden © Kleine Zeitung Helmuth Weichselb

Nachdem im Zuge der Coronakrise die Amtsgebäude am Montag, 16. März, für die Bürgerinnen und Bürger vorsorglich geschlossen wurden, beginnt nun die Rückkehr zum Normalbetrieb. In eingeschränktem Maße wird die Bezirkshauptmannschaft Lienz nunmehr für den Parteienverkehr geöffnet. Im Interesse des Gesundheitsschutzes sind dabei aber sehr strikte Regeln einzuhalten, weshalb gebeten wird, nur in dringenden Angelegenheiten, die nicht online oder telefonisch erledigt werden können, persönlich ins Amt zu kommen. Ein Einlass ist nur nach vorangegangener Terminvereinbarung möglich unter der Telefonnummer (04852) 6633 (Vermittlung BH Lienz) oder online unter bh.lienz@tirol.gv.at