© KK/Privat

Freunde des Minigolfens dürfen sich freuen. Ihr Outdoor-Vergnügen ist ab morgen in Lienz möglich. Unter Einhaltung der allseits bekannten Vorsichtsmaßnahmen kann wieder gegolft werden. Der Minigolfplatz im Draupark Lienz startet in die Saison. In der Vorsaison (bis 1. Juli) ist die Anlage an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 13:00 bis 21:00 Uhr geöffnet. Ab 1. Juli dann täglich von 13:00 bis 22:00 Uhr.