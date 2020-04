Facebook

Verstärkte Regengüsse und Gewitter kündigen sich an © Jürgen Fuchs

Tagsüber werden die Wolken heute, Donnerstag, zunehmend dichter. Die Temperaturen liegen zwischen 11 und 17 Grad. Vor dem Eintreffen einer sich vom Westen her nähernden Schlechtwetterfront dreht der Wind in der Höhe zunehmend auf Südwest. Damit stauen sich immer mehr Wolken an die Berge und sonnige Auflockerungen sind am ehesten noch zu Beginn des Tages ein Thema. Insgesamt dominieren jedoch bereits die Wolken und ab dem Nachmittag nimmt dann auch die Bereitschaft zu ersten Regenschauern zu. Vor allem in der Nacht zum Freitag sind dann verstärkt Regengüsse zu erwarten und sogar Gewitter sind möglich.