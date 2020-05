Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Jäger atmen auf: Sie alle dürfen im Mai wieder auf die Pirsch gehen. Abschussplan ist in Fertigstellung. Mit der Jagd auf den Birkhahn wird nichts.

Der Birkhahn bleibt heuer vom Abschuss verschont © BIG SHOT Foto+Film GmbH, Graz

Wegen Corona fällt der Osttiroler Bezirksjägertag, der Anfang April hätte stattfinden sollen, für heuer ins Wasser. Bezirksjägermeister Johann Winkler: „Die Bezirksversammlung und die Trophäenbewertung wollen wir so rasch als möglich abhalten.“ Er hofft, dass dies in den kommenden Wochen erfolgen kann. Seit Freitag, 1. Mai, stehen mit dem Wegfall der angeordneten Ausgangsbeschränkungen die Zeichen dafür gut. Laut Winkler wird, um den Vorgaben der Bundesregierung gerecht zu werden, der Zutritt auf zehn Personen zeitgleich beschränkt: „Wir werden alles in den nächsten Tagen entscheiden.“ Bezirksjägermeister Johann Winkler © KK/Privat