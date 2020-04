Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Gemeinderat verkaufte in seiner ersten "Coronasitzung" mehr als 10.000 Quadratmeter Gewerbegrund an drei Firmen.

In gebotenem Sicherheitsabstand tagte der Gemeinderat von Nußdorf-Debant © KK/Gemeinde

Abseits der Öffentlichkeit tagte der Gemeinderat von Nußdorf-Debant in der Vorwoche. Corona verlangt es so. Nicht das Sitzungszimmer im Gemeindehaus war Treffpunkt für die Mandatare. Man zog in den Kultursaal und dort wurde penibel auf die Sicherheitsmaßnahmen geachtet. Weit auseinander saßen die Kommunalpolitiker. Und sie fassten weitreichende Beschlüsse.