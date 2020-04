Facebook

Wir schreiben die siebente Woche mit den strikten Beschränkungen wegen der Corona-Krise. Bisher gab es in Österreich 15.256 positive Testergebnisse, 2363 Personen sind aktuell erkrankt. Mit heutigem Stand sind österreichweit 539 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 12.362 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 4399 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 140 der Erkrankten auf Intensivstationen.

In Kärnten sind bisher 406 Menschen (Stand: Dienstag, 7 Uhr) am Virus erkrankt, aktuell sind es 26 Infizierte, 368 Personen sind laut Gesundheitsministerium wieder genesen, 150 Infektionen gab es in Osttirol, zwölf aktiv Infizierte gibt es noch (Stand: 26. April). In Kärnten sind zwölf Tote zu beklagen, sechs in Osttirol. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten und Osttirol auf dem Laufenden.

Bürgerservice-Hotline des Landes: 050 536 22132

050 536 22132 Coronavirus-Hotline des Landes: 050 536 53003

050 536 53003 Coronavirus Hotline Tirol: 0800 80 80 30 (24-Stunden-Hotline)

0800 80 80 30 (24-Stunden-Hotline) Wirtschaftskammer-Hotline: 059 0900 4352

059 0900 4352 Arbeiterkammer-Hotline: 0800 22 12 00 80

0800 22 12 00 80 AK Osttirol/Lienz: 0800 22 55 22 3535

0800 22 55 22 3535 Hier finden Sie alle wichtigen Informationen und Kontaktnummern rund um das Coronavirus.

Virtuelle Zeugnisverleihung für Metaller-Schüler

Rund 200 Schüler hätten am Dienstag an der Fachberufsschule Wolfsberg ihre Zeugnisse überreicht bekommen. Aufgrund der Coronakrise hat man sich etwas Besonderes einfallen lassen.

Unterricht an Fenstertagen erhitzt die Lehrergemüter

Unterschiedlich fällt die Kritik auf Heinz Faßmanns Vorstoß aus, an zwei Freitagen im Mai Unterricht abzuhalten.

Hilferuf aus Klinikum: Gelähmte Mutter darf Familie nicht sehen

36-jährige Kärntnerin liegt vom Kopf abwärts gelähmt im Klinikum Klagenfurt. Seit sechs Wochen hat sie ihren Mann und die Kinder (4 und 6) nicht gesehen.

Génése Akomi fertigt Masken aus Designerhand

Génése Akomi (37) näht und verkauft Stoffmasken für den Alltag mit ganz besonderem Chic.

Das ist ab Mai wieder erlaubt

Bis 30. April gelten die Ausgangsbeschränkungen. Ab Mai werden diese bekanntlich wieder schrittweise gelockert - noch einmal zur Orientierung ein kleiner Überblick.

Corona-Proteste im Nachbarland

In Slowenien fanden haben am Montag Proteste gegen die Regierung des konservativen Premiers Janez Jansa stattgefunden. In der Hauptstadt Ljubljana und in der zweitgrößten Stadt Maribor haben sich laut Medienberichten trotz Corona-Einschränkungen einige Hundert Menschen versammelt, kleinere Demos gab es auch in einigen anderen Städten. Die Proteste richteten sich in erster Linie gegen die Corona-Maßnahmen, die in Slowenien im Gegensatz zu den Nachbarländern mit einem geringeren Tempo aufgelockert werden.

Für Unzufriedenheit der Bürger sorgen insbesondere die

Bewegungsbeschränkungen auf die eigene Wohngemeinde. Der Anlass für die Proteste, zu denen mehrere Facebook-Gruppen aufgerufen haben, dürfte auch die Enthüllung eines Skandals um den Kauf der Schutzmasken gewesen sein.

Die Ereignisse vom Montag zum Nachlesen: