++ Keine Neuinfektionen in Osttirol ++ Drei weitere Genesene in Kärnten ++ Unterricht an Fenstertagen erhitzt die Lehrergemüter ++ Gelähmte Mutter darf Familie nicht sehen ++ Tourismus fährt sich hoch ++ Alle Entwicklungen des Tages aus Kärnten und Osttirol können Sie hier nachlesen ++

Wir schreiben die siebente Woche mit den strikten Beschränkungen wegen der Corona-Krise. Bisher gab es in Österreich 15.258 positive Testergebnisse, 2208 Personen sind aktuell erkrankt. Mit heutigem Stand sind österreichweit 540 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 12.580 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 4399 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 140 der Erkrankten auf Intensivstationen.

In Kärnten sind bisher 406 Menschen (Stand: Dienstag, 7 Uhr) am Virus erkrankt, aktuell sind es 23 Infizierte, 372 Personen sind laut Gesundheitsministerium wieder genesen, 150 Infektionen gab es in Osttirol, zwölf aktiv Infizierte gibt es noch (Stand: 28. April). In Kärnten sind zwölf Tote zu beklagen, sechs in Osttirol. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten und Osttirol auf dem Laufenden.

Einkaufen in der Region

Bürgerservice-Hotline des Landes: 050 536 22132

050 536 22132 Coronavirus-Hotline des Landes: 050 536 53003

050 536 53003 Coronavirus Hotline Tirol: 0800 80 80 30 (24-Stunden-Hotline)

0800 80 80 30 (24-Stunden-Hotline) Wirtschaftskammer-Hotline: 059 0900 4352

059 0900 4352 Arbeiterkammer-Hotline: 0800 22 12 00 80

0800 22 12 00 80 AK Osttirol/Lienz: 0800 22 55 22 3535

0800 22 55 22 3535 Hier finden Sie alle wichtigen Informationen und Kontaktnummern rund um das Coronavirus.

Dienstag, 28. April

Mehr Bankservice durch Postpartner

Nachdem am 1. April 2020 die "bank99" in den Postfilialen startete, folgen mit 4. Mai die Post Partner. Durch das flächendeckende Filialnetz gibt es damit in Kärnten insgesamt 153 Standorte mit Post- und Bankservice, 127 davon bei Post Partnern.

• 1.760 Standorte mit bank99 österreichweit, 153 in Kärnten

• Davon 1.347 Post Partner in ganz Österreich, 127 in Kärnten

• bank99 bietet Offline- und Online-Angeboten

• Österreichweit mehr als 10.000 neue Kunden nach drei Wochen

Industrieunternehmen spendet 50 Laptops

50 neue Laptops für Schüler ohne Computer spendet die Villacher Firma Imerys Fused Minerals.

HLW-Klagenfurt hilft ehrenamtlich

Obwohl in den beiden dritten Klassen der Caritas-HLW in

Klagenfurt wegen Covid-19 die sozialen Projekte ausgefallen sind, engagier(t)en sich die 40 Schülerinnen und Schüler sozial. In ihrer unterrichtsfreien Zeit halfen sie Menschen, deren Leben wegen des Virus noch härter geworden ist oder die besonders auf sich Acht geben müssen.

Schüler Fabian Krießmann etwa räumte seinen Kasten aus und brachte kaum getragene Kleidung im „Eggerheim“ vorbei.

Weitere Genesene in Kärnten

Waren es gestern noch 26 aktiv Infizierte in Kärnten, so vermeldet das Gesundheitsministerium heute drei weitere Genesene. Laut dem amtlichen Dashbord sind heute nur mehr 23 Kärntner am Virus erkrankt.

Kärntens Tourismus fährt sich hoch

Ab 29. Mai sollen touristische Attraktionen wieder ihre Pforten öffnen können. So geht es weiter:

touristische Betriebe wie Tierparks, Sehenswürdigkeiten oder Indoor-Freizeiteinrichtungen können ab 29. Mai 2020 wieder öffnen

Mindestabstand von einem Meter muss eingehalten werden können

Die Outdoorbereiche von Tierparks können ab 15. Mai 2020 öffnen.

Für Indoorbereiche gilt Mund-Nasen-Schutz und die Beschränkung auf mindestens 10 m² Besucherraum pro Besucher.

Schwimmbäder und Freizeitanlagen können ab 29. Mai 2020 öffnen.

Mandl erleichtert über "Neustart"

Ein gewisses Aufatmen in der Wirtschaft stellte heute Kärntens Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl angesichts der heutigen Ankündigung der Bundesregierung fest: Mit Ende April würden die persönlichen Einschränkungen weitgehend gelockert, der Handel und die persönlichen Dienstleister würden wieder öffnen, Mitte Mai könnten Schulen und Gastronomie wieder den Betrieb aufnehmen, Ende kommenden Monats auch die wirtschaftlich so wichtige Hotellerie samt den Freizeiteinrichtungen. Mandl: „So dramatisch die Situation in den vergangenen Wochen war - wir sehen jetzt den Weg aus der Krise und sollten uns bestmöglich auf den Neustart vorbereiten. Den Fahrplan dazu hat die Bundesregierung soeben vorgelegt. Österreichs Wirtschaft ist grundsätzlich ready for take off, aber es wird Aufgabe der Politik sein, durch Entlastungen und Investitionsförderungen dazu beizutragen, dass die Betriebe möglichst viel Schub entwickeln und möglichst wenig Gewicht mitschleppen.“

VWA-Präsentationen als Online-Schulprojekt

Erstmalig wurden die Präsentationen der vorwissenschaftlichen Arbeiten des 15. österreichweiten Maturaprojektwettbewerbes der FH Kärnten online ausgetragen. Vielfältig und innovativ waren die rund 40 eingereichten Projektideen aus sieben Bundesländern, die am 25. April 2020 in den Kategorien Gesundheit, Technik und Wirtschaft an der FH Kärnten über die virtuelle Bühne gingen. Vier Gewinnerteams aus Kärnten, Oberösterreich und Tirol freuten sich über je 1.000 Euro Preisgeld, insgesamt wurden 9.000 Euro vergeben.

Bis Ende März folgten Schülerinnen und Schüler aus ganz Österreich dem Aufruf, ihre vorwissenschaftlichen Arbeiten und Diplomarbeiten beim diesjährigen Maturaprojektwettbewerb der FH Kärnten einzureichen. Unter der Schirmherrschaft von Bildungsdirektor Robert Klinglmair erfolgte das Finale des Wettbewerbes aufgrund des Veranstaltungsverbotes online am 25. April. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer präsentierten professionell und engagiert über Video ihre eingereichten Projekte und stellten sich online den Fragen der Jury.

Osttirol: An der Coronafront bleibt es ruhig

Seit Sonntag gibt es weder neu Infizierte noch weitere Genesene. Der Status quo: 150 Personen sind bisher im Osttirol mit dem Virus infiziert worden. 132 davon gelten bereits als genesen. Zwölf sind derzeit aktiv erkrankt.

Virtuelle Zeugnisverleihung für Metaller-Schüler

Rund 200 Schüler hätten am Dienstag an der Fachberufsschule Wolfsberg ihre Zeugnisse überreicht bekommen. Aufgrund der Coronakrise hat man sich etwas Besonderes einfallen lassen.

Unterricht an Fenstertagen erhitzt die Lehrergemüter

Unterschiedlich fällt die Kritik auf Heinz Faßmanns Vorstoß aus, an zwei Freitagen im Mai Unterricht abzuhalten.

Hilferuf aus Klinikum: Gelähmte Mutter darf Familie nicht sehen

36-jährige Kärntnerin liegt vom Kopf abwärts gelähmt im Klinikum Klagenfurt. Seit sechs Wochen hat sie ihren Mann und die Kinder (4 und 6) nicht gesehen.

Génése Akomi fertigt Masken aus Designerhand

Génése Akomi (37) näht und verkauft Stoffmasken für den Alltag mit ganz besonderem Chic.

Das ist ab Mai wieder erlaubt

Bis 30. April gelten die Ausgangsbeschränkungen. Ab Mai werden diese bekanntlich wieder schrittweise gelockert - noch einmal zur Orientierung ein kleiner Überblick.

Corona-Proteste im Nachbarland

In Slowenien fanden haben am Montag Proteste gegen die Regierung des konservativen Premiers Janez Jansa stattgefunden. In der Hauptstadt Ljubljana und in der zweitgrößten Stadt Maribor haben sich laut Medienberichten trotz Corona-Einschränkungen einige Hundert Menschen versammelt, kleinere Demos gab es auch in einigen anderen Städten. Die Proteste richteten sich in erster Linie gegen die Corona-Maßnahmen, die in Slowenien im Gegensatz zu den Nachbarländern mit einem geringeren Tempo aufgelockert werden.

Für Unzufriedenheit der Bürger sorgen insbesondere die

Bewegungsbeschränkungen auf die eigene Wohngemeinde. Der Anlass für die Proteste, zu denen mehrere Facebook-Gruppen aufgerufen haben, dürfte auch die Enthüllung eines Skandals um den Kauf der Schutzmasken gewesen sein.

Die Ereignisse vom Montag zum Nachlesen: