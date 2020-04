Vier Verletzte, davon zwei minderjährige Kinder. Das ist die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalles Montagabend in einem Kreisverkehr in Debant.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die vier Verletzten wurden ins Krankenhaus Lienz eingeliefert © (c) Juergen Fuchs

Am Montag kurz nach 18 Uhr war eine 39jährige Frau mit ihrem Pkw auf der Drautalstraße von Lienz kommend in Richtung Debant unterwegs. Mit ihr im Wagen: ihr Ehegatte und ihre zwei minderjährigen Kinder. Im Gemeindegebiet von Debant fuhr sie in den dortigen Kreisverkehr ein und wollte in die Großglocknerstraße ausfahren.